Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Bu kez çok farklı olacak’

‘Bu kez çok farklı olacak’

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
‘Bu kez çok farklı olacak’
Trabzonspor'un Kadıköy'deki en büyük kozu olacak Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyor. Hastalığını tamamen atlatan ve yarın 11'deki yerini alacak olan Nijeryalı yıldız, "Tüm takım bu maça odaklandık. Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Rakibimiz bizi, biz de onları iyi tanıyoruz. Ama ben hem kendim hem de takımım adına çok farklı bir maç olacağından eminim. Takımımız ligde 23 yıldır F.Bahçe'yi deplasmanda yenemiyor. Biz bu seriyi bitireceğiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı’nda flaş gelişme! İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısı sonuca yaklaştı!
SON DAKİKA: Sivas’ta akıllara durgunluk veren olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait...
SON DAKİKA HABERLERİ! 23 Ekim Korona tablosu: 23 Ekim 2020 Cuma Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona virüsü son durum tablosu
SON DAKİKA: İSTANBULLULAR DİKKAT! Meteoroloji’den sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020! KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler?
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…
15 yaşında öğrenciyle cinsel ilişkiye girmişti... Sapık hostes hakkında dikkat çeken karar! | Son Dakika Haberleri
Tüm dünyayı şoke eden gelişme! Corona virüs aşı denemelerinde SON DAKİKA haberi...
Maydanoz sarımsak limon kürünün mucizevi yararları
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bu kez çok farklı olacak’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA