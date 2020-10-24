‘Bu kez çok farklı olacak’

Trabzonspor'un Kadıköy'deki en büyük kozu olacak Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyor. Hastalığını tamamen atlatan ve yarın 11'deki yerini alacak olan Nijeryalı yıldız, "Tüm takım bu maça odaklandık. Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Rakibimiz bizi, biz de onları iyi tanıyoruz. Ama ben hem kendim hem de takımım adına çok farklı bir maç olacağından eminim. Takımımız ligde 23 yıldır F.Bahçe'yi deplasmanda yenemiyor. Biz bu seriyi bitireceğiz" diye konuştu.