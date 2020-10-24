CANLI | Leipzig - Hertha Berlin

Almanya'da lider Leipzig ile Hertha Berlin karşı karşıya geliyor.

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maç saat 16.30'da başladı. Red Bull Arena'daki zorlu mücadele öncesinde lider Leipzig 10 puandayken, Hertha Berlin'in ise 3 puanı bulunuyor.

Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Norveçli yıldız Alexander Sörloth, yeni takımıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

İLK 11'LER...

Leipzig: Guacsi, Mukiele, Orban, Upamecano, Angelino, Henrichs, Kampl, Nkunku, Forsberg, Sörloth, Kluivert.

Hertha Berlin: Schwolow, Pekarik, Stark, Boyata, Alderete, Tousart, Mittelstadt, Lukebakio, Darida, Cunha, Cordoba

LEIPZİG RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Leipzig'in hocası Nagelsmann, şu ana kadar Hertha Berlin'e karşı oynadığı 9 maçın 5'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Leipzig, ayrıca en iyi sezon başlangıcını yaptı ve 10 puan topladı. Alman ekibi 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

GOL | Leipzig 0-1 Hertha Berlin

GOL | Leipzig 1-1 Hertha Berlin