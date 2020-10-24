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topla buluştu

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Diego Perotti topla buluştu
Fenerbahçe'nin son transferi Diego Perotti, dünkü idmanın 5'e 2 çalışmasında takımla birlikte yer aldı. Böylece Perotti, bu sezon ilk kez Fenerbahçe antrenmanında topla çalışmış oldu. Arjantinli oyuncu taktik bölümde takımdan ayrılarak kendisine hazırlanan özel programı uyguladı. Perotti'nin gelecek haftadan itibaren tam takım antrenmanında yer alacağı ve Antalya maçında kadroda olacağı ifade edildi.

TESTLER NEGATİF
Trabzon maçı öncesi KOVİD-19 testine giren sarı-lacivertlilerde pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

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Diego Perotti topla buluştu
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