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En büyük indirimi Falcao yaptı

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
En büyük indirimi Falcao yaptı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Falcao'nun çok karakterli bir oyuncu olduğunu belirten Cengiz, "Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan biri bizde oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakârlık yaptı, tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftar olmayınca pandemide nasıl zorluklar yaşadığımız meydanda. Demek ki sadece takım, teknik heyet değil, taraftar da gerekiyor. Falcao Türkiye'deki futbola, yorumlara alışacak. Sağ olsun tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ona çok müteşekkirim. Falcao'ya yanlış bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı. Kolombiyalı yıldızın 5 milyon Euro olan maaşından 750 bin Euro indirime gittiği öğrenildi.

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En büyük indirimi Falcao yaptı
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