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karşısında 10 kişi kaldı! ...

'in altıncı haftasında 'a konuk olan , mücadelede 10 kişi kaldı. Sarı kırmızılı takım, öndeyken 73. dakikada , görerek takımını 10 kişi bıraktı. Falcao, 64. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetmişti.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 20:38 Son Güncelleme: 24.10.2020 21:34 ABONE OL
Galatasaray BB Erzurumspor karşısında 10 kişi kaldı! Radamel Falcao...

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşan Galatasaray'da Radamel Falcao kırmızı kart gördü. Erzurum karşısında takımının 2. golünü atan Kolombiyalı yıldız, 73. dakikada ikinci sarı kartını görerek soyunma odasının yolunu tuttu. İlk sarı kartını 6. dakikada göre Falcao, 73. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede dirseğini kullandığı gerekçesiyle ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

AVRUPA'DA İLK KIRMIZISI!
Falcao, Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 34 yaşındaki oyuncu böylece, Avrupa kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu Radamel Falcao, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

İŞTE FALCAO'NUN KIRMIZI GÖRDÜĞÜ POZİSYON


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

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Galatasaray BB Erzurumspor karşısında 10 kişi kaldı! Radamel Falcao...
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