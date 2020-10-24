Galatasaray BB Erzurumspor karşısında 10 kişi kaldı! Radamel Falcao...

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşan Galatasaray'da Radamel Falcao kırmızı kart gördü. Erzurum karşısında takımının 2. golünü atan Kolombiyalı yıldız, 73. dakikada ikinci sarı kartını görerek soyunma odasının yolunu tuttu. İlk sarı kartını 6. dakikada göre Falcao, 73. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede dirseğini kullandığı gerekçesiyle ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



AVRUPA'DA İLK KIRMIZISI!

Falcao, Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 34 yaşındaki oyuncu böylece, Avrupa kariyerinde ilk kırmızı kartını görmüş oldu Radamel Falcao, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

İŞTE FALCAO'NUN KIRMIZI GÖRDÜĞÜ POZİSYON





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır