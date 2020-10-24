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'in 6. haftasında FK, 'nda 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Gaziantep FK - Konyaspor maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:00 Son Güncelleme: 24.10.2020 16:15 ABONE OL
Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

Gaziantep FK - Konyaspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 5. hafta sonunda Konyaspor'un 6, Gaziantep FK'nin ise 4 puanı bulunuyor.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Oğuz, Kana Bıyık, Güray, Kenan, Maxim, Andre, Furkan Soyalp, Dicko

Konyaspor: İbrahim Sehic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Musa Çağıran, Milosevic, Ömer Ali, Miya, Kravets

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Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI
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