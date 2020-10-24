‘Mesut güçlüdür bunu da atlatır’

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için İngilizler ve Londra ekibinin efsaneleri ikiye bölünürken oyuncuya bir destek de Türkiye'den geldi… Mesut gibi Almanya doğumlu olanyıldız oyuncuya moral verdi. Mesut ile Real Madrid'de beraber de forma giydiğini vurgulayan Altıntop,Mesut kardeşimiz için üzgünüm. Ancak o güçlü bir karaktere sahip.dedi.