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‘Mesut güçlüdür bunu da atlatır’

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
‘Mesut güçlüdür bunu da atlatır’
Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için İngilizler ve Londra ekibinin efsaneleri ikiye bölünürken oyuncuya bir destek de Türkiye'den geldi… Mesut gibi Almanya doğumlu olan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yıldız oyuncuya moral verdi. Mesut ile Real Madrid'de beraber de forma giydiğini vurgulayan Altıntop, "Bir futbolcu olarak kulüp sizi kadroya almıyorsa, bu çok ağır. Mesut kardeşimiz için üzgünüm. Ancak o güçlü bir karaktere sahip. Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır" dedi.

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‘Mesut güçlüdür bunu da atlatır’
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