‘Mesut güçlüdür bunu da atlatır’

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için İngilizler ve Londra ekibinin efsaneleri ikiye bölünürken oyuncuya bir destek de Türkiye'den geldi… Mesut gibi Almanya doğumlu olan TFF Yönetim Kurulu ÜyesiHamit Altıntop yıldız oyuncuya moral verdi. Mesut ile Real Madrid'de beraber de forma giydiğini vurgulayan Altıntop, "Bir futbolcuolarak kulüp sizi kadroyaalmıyorsa, bu çok ağır. Mesut kardeşimiz için üzgünüm. Ancak o güçlü bir karaktere sahip. Mesut Özilbu durumun altından en iyişekilde kalkacaktır" dedi.