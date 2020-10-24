Old Trafford'da gol sesi çıkmadı! Manchester United 0-0 Chelsea

Premier Lig'in iki devi Manchester United ile Chelsea Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Ev sahibi ekipte Ole Gunnar Solskjaer sahaya De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Mata, Fernandes, James; Rashford 11'iyle çıkarken Chelsea Menajeri Lampard ise Azpilicueta, Zouma, Silva; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Havertz, Pulisic, Werner 11'ini tercih etti.İki takımın da maç boyunca birbirine üstünlük kurma çabası sonuçsuz kalırken, mücadelde gol sesi çıkmadı. Öte yandan mücadelede Manchester United'ın yeni transferi Edinson Cavani ilk kez bir Premier Lig maçında sahaya çıktı.

Bu karşılaşmanın ardından Manchester United puanını 7'ye Chelsea ise 9'a yükseltti. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de önümüzdeki hafta Arsenal ile karşılaşacak. Chelsea ise Burnley deplasmanına konuk olacak.

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