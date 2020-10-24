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bu sözlerle motive etti! maçı...

Fenerbahçe’nin deneyimli hocası , futbolcularla yaptığı toplantıda “ karşısında sergileyeceğimiz oyun ve alacağımız galibiyet gelecek haftalar adına camiamıza verilecek mesajlar açısından çok değerli” diye konuştu

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Erol Bulut bu sözlerle motive etti! Trabzonspor maçı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve karşılaşmanın önemine vurgu yaptı. Rakiplerinin şampiyonluktaki güçlü adaylardan birisi olduğunun altını çizen Bulut, "Bu mücadelede sergileyeceğimiz futbol ve alacağımız galibiyet, camiamıza gelecek haftalar adına verilecek mesajlar açısından çok değerli" ifadelerini kullandı.

'BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK' DEDİRTMELİYİZ
Galatasaray derbisinde kazanamamalarına rağmen maç sonunda ayakta kalan taraf olduklarını hatırlatan Erol Bulut, şöyle devam etti: "Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Göztepe karşısında bölüm bölüm oynadığımız iyi futbolu maç geneline yayıp kazanarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Skorlarla birlikte futbolumuzla 'Bu takım şampiyon olacak' dedirtmeliyiz."

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Erol Bulut bu sözlerle motive etti! Trabzonspor maçı...
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