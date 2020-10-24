Uzatma dakikalarında 3 gol! Samsunspor 4-2 Keçiörengücü

Samsunspor, Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı-beyazlı ekibin golleri 49. dakikada Nadir Çiftçi, 54. dakikada Burak Çalık, 90+1'de Edwin Gyasi 90+4'te Oğuz Gürbulak'tan geldi. Konuk ekibin golleri ise 51. dakikada Kone ve 90+5'te Cem Ekinci'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, puanını 14'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sırayı aldı. Keçiörengücü ise 13 puanda kaldı.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise aynı haftada sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.



"BU ÖNEMLİ DÖNÜM MAÇINI GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

Önemli bir dönüm maçından 3 puanla ayrıldıklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "İstanbulspor maçından aldığımız mağlubiyet sonrasında Eskişehirspor maçında aldığımız galibiyet kafamızı kaldırmamızı sağladı. Bugün de uzun yıllardır beraber oynama alışkanlığını olan, 6 haftada 2 gol yemiş Keçiörengücü ile karşılaştık. Zor gol yiyen bir takım ve dirençli bir takımla karşılaştık. Ona rağmen ilk devrede 1-2 pozisyonumuz vardı. 2. yarıda 'tempomuzu düşürmezsek rakip oyundan düşecek ve pozisyon bulacağız' diye konuşmuştuk. Nitekim golü bulduk ama akabinde gol yedik. Erken gol yemesek maçın sonundaki senaryo biraz daha erkene gelebilirdi. Ondan sonraki süreçte ataklarımız devam etti. 2-1'den sonra rakibimiz risk aldı. Daha sonraki süreci de çok güzel idare ettik. İyi organize olup, çok gol pozisyonu ürettik. Bunlardan sadece 4 tanesini değerlendirebildik. En azından 4 tanenin üzerine 4 tane daha net pozisyonumuz vardı. Geçen hafta da bunların sinyallerini vermiştik. Artık pozisyon üreten bir takım görünümüne kavuşmaya başladık. Çok önemli bir karşılaşmaydı bizim için. Bu dönüm maçını geçtiğimiz için mutluyum. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Burada ortaya koyduğumuz mücadelenin üstüne koyup, daha güzel işler yapmaya başlayacağız ve o maçı da güzel bir şekilde geçeceğiz" dedi.



"BUGÜNKÜ MAĞLUBİYETİN SORUMLULUĞUNU TAMAMEN KENDİ ÜSTÜME ALIYORUM"

Mağlubiyeti kendi üstüne aldığını ifade eden Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, "2 takım da çok güzel bir mücadele sergiledi. 1 haftada 3 tempolu maç oynadık. Bugün de ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile karşılaştık. Devre arasında oyuncularımıza ofansif bir oyun anlayışını ortaya koymalarını söyledik. Çünkü 3 maçta aldığımız 6 puan bizim hedefimizdi. Buradan da bir galibiyet elde etseydik, bu ligin en iddialı takımı konumuna gelecektik. O yüzden çok fazla defansta kalmak kenarda beni rahatsız ediyordu. Tamamen oyun stratejimize bağlı olarak kaybettiğimiz bir müsabaka olarak değerlendiriyorum. Oyuncularıma, 'Ofansif oynayın, defansif tedbirleri alırken, hücuma da kalabalık çıkalım' dedim. Hücuma çıkarken de böyle iddialı bir takıma karşı mağlup duruma düşebiliyorsunuz. Daha sonra beraberliği de yakaladık ama yine yenen basit golle mağlup duruma düştük. Sonrasında da tedbirleri daha çok elden bıraktık ve hücum oynamaya devam ettik. Bunun neticesinde de kalemizde golleri gördük. Bugünkü mağlubiyetin sorumluluğunu da tamamen kendi üstüme alıyorum. Önümüzdeki müsabakalarda oyun stratejilerimizi rakibe göre biraz daha dikkatli ve ciddi belirlememiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.