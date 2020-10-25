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Albayrak: Hepsi yalan kaçacak adam değilim

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Albayrak: Hepsi yalan kaçacak adam değilim
Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bazı medya organlarında hakkında, "İstifa edecek" haberlerine Erzurum'da isyan etti. Albayrak maç sonu, "Galatasaray'da her gün benimle ilgili çıkan istifa ediyor söylentileri asılsızdır. Hepsi yalandır. Ben Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak, bir kulübün hasta olan başkanını yolda bırakacak ve kaçacak karaktere sahip bir adam değilim. Ben Galatasaraylıyım hem de çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar Galatasaray'a zarar vermesinler" diye konuştu.

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Albayrak: Hepsi yalan kaçacak adam değilim
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