Albayrak: Hepsi yalan kaçacak adam değilim

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bazı medya organlarında hakkında, "İstifa edecek" haberlerine Erzurum'da isyan etti. Albayrak maç sonu, "Galatasaray'da her gün benimle ilgili çıkan istifa ediyor söylentileri asılsızdır. Hepsi yalandır. Ben Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak, bir kulübün hasta olan başkanını yolda bırakacak ve kaçacak karaktere sahip bir adam değilim. Ben Galatasaraylıyım hemde çok iyi Galatasaraylıyım. Galatasaraylılar Galatasaray'a zarar vermesinler" diye konuştu.