Albayrak: Hepsi yalan kaçacak adam değilim

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bazı medya organlarında hakkında,haberlerine Erzurum'da isyan etti. Albayrak maç sonu, "Galatasaray'da her gün benimle ilgili çıkan istifa ediyor söylentileri asılsızdır. Hepsi yalandır. Ben Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak, bir kulübün hasta olan başkanını yolda bırakacak ve kaçacak karaktere sahip bir adam değilim.Galatasaraylılar Galatasaray'a zarar vermesinler" diye konuştu.