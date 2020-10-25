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Alanyaspor - Karagümrük | CANLI

'in 6. haftasında lider , 'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 16:08 Son Güncelleme: 25.10.2020 16:27 ABONE OL
Alanyaspor - Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 5. haftayı lider bitiren Aytemiz Alanyaspor'un 13, Fatih Karagümrük'ün ise 8 puanı bulunuyor.

11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis,Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Zukanovic, Roco, Lichaj, Ndiaye, Biglia, Salibur, Darri, Ndao, Sobiech

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Alanyaspor - Karagümrük | CANLI
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