Alanyaspor - Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
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Süper Lig'de 5. haftayı lider bitiren Aytemiz Alanyaspor'un 13, Fatih Karagümrük'ün ise 8 puanı bulunuyor.
11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis,Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro
Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Zukanovic, Roco, Lichaj, Ndiaye, Biglia, Salibur, Darri, Ndao, Sobiech