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’de gol yağmuru!

İlk 4 hafta hiç gol atamayan , Antalyaspor ağlarını 5 kez havalandırdı. Rakip 41’de 10 kişi kaldı

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Başakşehir’de gol yağmuru!
Süper Lig'de gol ve galibiyet hasretini Trabzonspor'u 2-0 yenip sonlandıran Başakşehir, Antalyaspor'a patladı: 5-1... Gol perdesini 11. dakikada Visca penaltı ile açtı: 1-0. Podolski 14'te gelişine çok sert vurdu: 1-1. Başakşehir 23'te yine penaltı kazandı. Vuruşu bu kez kaleciden dönen Visca ağları buldu: 2-1. İrfan Can 27'de farkı 2'ye çıkardı. 35'te Crivelli skoru 4-1 yaptı. 83'te ağları havalandıran Giuliano, maçın sonucunu ilan etti: 5-1.
Başakşehirli futbolcular, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçında aşil tendonu kopan Caiçara'yı unutmadı. İlk golün ardından 80 numaralı formasıyla objektiflere poz verdiler.

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Başakşehir’de gol yağmuru!
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