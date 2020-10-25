Başakşehir’de gol yağmuru!

Süper Lig'de gol ve galibiyet hasretini Trabzonspor'u 2-0 yenip sonlandıran Başakşehir, Antalyaspor'a patladı: 5-1... Gol perdesini: 1-0. Podolski 14'te gelişine çok sert vurdu: 1-1. Başakşehir 23'te yine penaltı kazandı. Vuruşu bu kez kaleciden dönen Visca ağları buldu: 2-1. İrfan Can 27'de farkı 2'ye çıkardı. 35'te Crivelli skoru 4-1 yaptı. 83'te ağları havalandıran, maçın sonucunu ilan etti: 5-1.Başakşehirli futbolcular, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçında aşil tendonu kopan Caiçara'yı unutmadı. İlk golün ardından 80 numaralı formasıyla objektiflere poz verdiler.