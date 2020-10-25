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'dan bir gol daha!

1'de Lille forması giyen , Nice maçını da boş geçmedi. Kral, son 4 lig maçında 4. golünü atmış oldu. Mücadele 1-1 sona erdi.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 21:05 ABONE OL
Burak Yılmaz'dan bir gol daha!

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Nice ile Lille kozlarını paylaştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadele, ikinci yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Ev sahibi Nice, 50. dakikada Kasper Dolberg'in golüyle 1-0 öne geçti. Lille'de son haftaların formda ismi Burak Yılmaz bu maçı da boş geçmezken, 58. dakikada attığı şık golle takımını yenilgiden kurtardı.

SON 4 MAÇTA 4 GOL!
Nice karşısında 79 dakika sahada kalan milli futbolcu, Lille formasıyla bu sezon 4. golünü kaydetti. Tecrübeli forvet, takımının oynadığı son 4 lig maçında da fileleri havalandıramyı başardı.

Öte yandan Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille bu sonuçla puanını 18'e çıkarıp, haftayı lider PSG'nin ardından averajla 2. sırada tamamladı. Nice ise puanını 14'e yükseltti.

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Burak Yılmaz'dan bir gol daha!
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