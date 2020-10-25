CANLI | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Süper Lig'de 6. haftanın heyecanı devam ediyor. Günün ilk maçında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Saat 13.30'da başlayan maç Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanıyor ve müsabakada Halis Özkahya düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.
Süper Lig'in geride kalan diliminde 5 maça çıkan Yeni Malatyaspor 5 puandayken, bir maçı eksik olan Gençlerbirliği ise 4 karşılaşma sonunda 4 puanda.
İLK 11'LER...
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Erkan, Hafez, Zeki, Kubilay.
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Johansson, Berat, Piris, Polomat, Murat, Candeias, Stancu.
Ev sahibi takımda Lukoki, Adem, Hafez, Youssouf, Ertaç, Bülent ve Murat Akşit sakatlıkları yüzünden Eray ve Mustafa Akbaş ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Gençlerbirliği'nde ise Salih Dursun ve Sio'nun sakatlıkları bulunuyor.