Galatasaray kabustan uyandı

Kaptan olarak çıktığı maça iyi başlayan Belhanda dikine gitti ve tehlikeli pozisyonlar hazırladı. Falcao klas bir ayak içi vuruş yaptığı pozisyonda direğe takılırken sağına gelen topu soluna çeken Emre Kılınç golü buldu.Alanya maçında yaptığı gereksiz faulle frikik golünü hazırlayan Marcao bu kez ceza sahası içinde yüzünü döndürdüğü rakibi Gomes'i acemice düşürdü.Kasımpaşa ve Alanya'dan sonra Erzurum'da da devre bitmeden skora etki eden hatalar yapan Galatasaray bu kez maçı ikinci yarıda çevirdi.Kolombiyalı forvet,Babel'in ortasında göğsüyleyumuşattığı topu yeredüşürmeden uzak köşeye yollamasınıbildi.Galatasaray3 hafta sonra kazanırken,Erzurumspor ise her bölgedeyetersiz kaldı.Galatasaray'da en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Radamel Falcao, dün akşam yaptığı asist, attığı gol ve gördüğü kırmızı kartla maça damga vuran isim oldu. Ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran ve takımın en skorer ismi konumunda bulunan Falcao, 2 de asist yaparak skora 7 kez katkı sağladı.34 yaşındaki futbolcuyu dün BŞB Erzurum ağlarını sarsan Emre Kılınç 2 golle takip ederken Belhanda da 1 kez ağları sarstı.Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 9 maçta da forma giyen Taylan Antalyalı, eski takımı Erzurumspor'la oynadıkları maç için şu değerlendirmeyi yaptı: "Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Duygusal bir andı. Erzurum'u çok seviyordum. Buradaki performansım Galatasaray kapısını açtı. Onlara kalan maçlarda başarılar diliyorum. Çıkış yakalamamız için önemli maçtı. 2 haftadır 10 kişi kalıyoruz. Hakemler daha dikkatli maç yönetmeli."Babel'in,İbrahim Akdağ'la mücadelesinde BŞB Erzurumspor faul bekledi. Pozisyonun devamında Galatasaray'ın golü geldi. Ev sahibi takımın itirazları sonuçsuz kaldı.Topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.Falcao, ikili mücadelede arkası dönük şekilde Hasan Hatipoğlu'na temas etti. Hakem, Kolombiyalıyı 2. sarıdan attı. Galatasaray 'ağır karar' diye tepki gösterdi.