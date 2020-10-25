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kabustan uyandı

, üç haftalık galibiyet hasretine BŞB Erzurumspor deplasmanında son verdi. Maçın ilk dakikalarında topu direkten dönen Cimbom, çok geçmeden Emre Kılınç'la aradığı golü buldu. Ev sahibi takım, Marcao'nun neden olduğu penaltıyı Novikovas ile ağlara göndererek skora denge getirdi. Çok klas bir golle sarı-kırmızılı ekibi üç puana taşıyan Falcao, 73'te çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Galatasaray kabustan uyandı
Kaptan olarak çıktığı maça iyi başlayan Belhanda dikine gitti ve tehlikeli pozisyonlar hazırladı. Falcao klas bir ayak içi vuruş yaptığı pozisyonda direğe takılırken sağına gelen topu soluna çeken Emre Kılınç golü buldu.
Alanya maçında yaptığı gereksiz faulle frikik golünü hazırlayan Marcao bu kez ceza sahası içinde yüzünü döndürdüğü rakibi Gomes'i acemice düşürdü. Gözünün önündeki penaltıyı görmeyen hakem Arda Kardeşler VAR sayesinde yanlıştan döndü, Novikovas skoru eşitledi.
Kasımpaşa ve Alanya'dan sonra Erzurum'da da devre bitmeden skora etki eden hatalar yapan Galatasaray bu kez maçı ikinci yarıda çevirdi.
Penaltılar dışında gözükmeyen Falcao nihayet parçalı formayla 'Falcao golü' attı. Kolombiyalı forvet, Babel'in ortasında göğsüyle yumuşattığı topu yere düşürmeden uzak köşeye yollamasını bildi. Falcao'nun ucuzca atılmasıyla son 20 dakika 10 kişi kalan Aslan'da Luyindama iki kişilik oynadı. Galatasaray 3 hafta sonra kazanırken, Erzurumspor ise her bölgede yetersiz kaldı.

TAKIMIN EN SKORERİ
Galatasaray'da en çok eleştirilen isimler arasında yer alan Radamel Falcao, dün akşam yaptığı asist, attığı gol ve gördüğü kırmızı kartla maça damga vuran isim oldu. Ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran ve takımın en skorer ismi konumunda bulunan Falcao, 2 de asist yaparak skora 7 kez katkı sağladı. 34 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 3'ünü ise penaltıdan buldu. 34 yaşındaki futbolcuyu dün BŞB Erzurum ağlarını sarsan Emre Kılınç 2 golle takip ederken Belhanda da 1 kez ağları sarstı.

TAYLAN: DUYGUSAL BİR ANDI!
Bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 9 maçta da forma giyen Taylan Antalyalı, eski takımı Erzurumspor'la oynadıkları maç için şu değerlendirmeyi yaptı: "Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Duygusal bir andı. Erzurum'u çok seviyordum. Buradaki performansım Galatasaray kapısını açtı. Onlara kalan maçlarda başarılar diliyorum. Çıkış yakalamamız için önemli maçtı. 2 haftadır 10 kişi kalıyoruz. Hakemler daha dikkatli maç yönetmeli."

TARTIŞILAN POZİSYONLAR

DAKİKA 19
Babel'in, İbrahim Akdağ'la mücadelesinde BŞB Erzurumspor faul bekledi. Pozisyonun devamında Galatasaray'ın golü geldi. Ev sahibi takımın itirazları sonuçsuz kaldı.

DAKİKA 43
Topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.

DAKİKA 73
Falcao, ikili mücadelede arkası dönük şekilde Hasan Hatipoğlu'na temas etti. Hakem, Kolombiyalıyı 2. sarıdan attı. Galatasaray 'ağır karar' diye tepki gösterdi.

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Galatasaray kabustan uyandı
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