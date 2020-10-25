Keskin viraj

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u bugün saatler 19.00'u gösterdiğinde Ülker Stadı'nda konuk edecek.Kanarya rakibini yenip, teknik direktör Erol Bulut'la yolunave zirve yolunda önemli bir engeli aşmak istiyor.Maçın Trabzonspor için bir başka önemli yanı da durumu tartışılan teknik direktör Newton'un geleceğini tayin edecek olması.Trabzonspor'u en son 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.Göztepe deplasmanında kazanılan galibiyet öz güven getirdi. Şu anda tüm camia takıma inanıyor.Erol Bulut ideal 11'ini yakalamaya hayli yaklaşmış durumda. Taşlar her geçen hafta yerine oturuyor.Göztepe maçından farklı olarak sakatlığını atlatan Gökhan ve cezası biten Lemos,yerine takıma girecek.Yeni transfer Pelkas, bu maçta farklı bir görev alacak. Kanattan içeri gelerekOrta alandaki organizatör Jose Sosa olacak. Arjantinli futbolcu, oyunu başlatma ve atak yönlendirmede Erol Bulut'un en büyük silahı.Teknik heyet, takımın en büyük silahı olarak duran topları görüyor.vetüm hafta özel olarak çalıştırıldı.Kaptanlar, çok fazla yeni transfer olduğu için Trabzonspor maçının önemini ve iki kulüp arasındakisohbetlerde anlattı.Yönetim sessiz bir şekilde dev karşılaşmayı bekliyor. Herhangi bir polemiğe girilmiyor. Maça özel olarak ekstra bir prim de belirlenmedi.Fenerbahçe taraftarı bu maçta ilk kez takımının yanında olacak. Localara ilgi büyükelde edildi.Kanarya kazanırsa nisan ayında şampiyon olunan 2013-14 sezonundan bu yanayapacak.Başakşehir mağlubiyeti sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, Eddie Newton'a destek için Trabzon'a geldi.Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için geçen hafta oynayamayan Nwakaeme iyileşti ve en hazır isim haline geldi.Newton'un oyuncularına verdiği iki gün izin çok tartışıldı ama sonrasındaki idmanlar çok neşeliydi.Kaptanlardan Uğurcan Çakır, hafta içi taraftardan süre isterken, Newton ise takımatalimatı verdi.Başakşehir maçı öncesi Koronavirüs testlerinin sonuçları pozitif çıkan iki oyuncuFenerbahçe'ye karşı bugünkü karşılaşmada yok.Newton, Fenerbahçe'nin duran top organizasyonlarına önlem için savunma oyuncularını her antrenman sonrası özel olarak çalışmaya aldı.Kafasındaki 11'den 10 kişi netleştiren Newton, orta sahayı kalabalık tutmak içinbu bölgede denedi.Takımdaki yeni transferlere eski Fenerbahçe maçlarının videoları izletildi ve kaptanlar tarafından karşılaşmanın önemi sürekli anlatıldı.Abdulkadir Parmak ve Ekuban'dan sonra COVID-19 testi pozitif çıkankadroda yer almadı.Son antrenmanda tüm takımın kenetlenmesi vardı... Oyuncular, orta sahada kenetlenirken herkes birbirine galibiyet sözü verdi.Trabzonspor'ukonuk edecek olan Fenerbahçe, duran topları en verimli kullanan ikinci takım durumunda. Ligde rakip ağlara 7 gol bırakan sarı lacivertliler, 5'ini duran top sayesinde buldu. Üstelik bu skorlarda 4 yeni ismin imzası var. İkisi penaltı olan bu gollerin 3'ü ise kornerden geldi. Beyaz noktadan ağları Sosa havalandırırken, köşe vuruşlarından Gökhan, Samatta ve Serdar attı. Böylelikle F.Bahçe bu sezon bulduğu gollerin %71.4'ünü duran toplardan atarken, diğer iki golünü akan oyunda ağlara yolladı. Duran toplardan en çok skor üreten takım ise Karagümrük (6) oldu.Fenerbahçecephesindetakımın deneyimliisimleri hafta boyuncaarkadaşlarını bu maça motiveetti. Kaptan Gökhan Gönülde son konuşmasında, "İlk keztaraftarımızın önünde olacağız.Tek hedefkazanmak"dedi.Fenerbahçemaçlarında bordo-mavililer adına son yıllarda en çok öne çıkan isim Abdülkadir Ömür oldu. Genç oyuncu sarı-lacivertlilere karşı çıktığı son 3 maçta da birer asiste imza attı. Öte yandan Trabzonspor, deplasmandaki başarılı grafiği ile de dikkat çekiyor. Karadeniz temsilcisi son 16 dış saha maçında sadece 1 kez yenilirken 9 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.Trabzonspor kaptanı Pereira sonidmanda takıma şöyle seslendi:"Terimizin son damlasınakadar savaşacağız. Bizimkazanmaktan başka çaremiz yok.Hepimiz 90 dakika boyunca sahadatüm gücümüzle savaşacağız. Kaçanpuanlarartık sonbulacak."