Liverpool Ozan Kabak için yeniden devrede

Premier Lig ekibi Liverpool, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'in boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak için girişimlerini hızlandırdı.

RMC Sport muhabiri Chris Williams'ın haberine göre, İngiliz devi ocak ayına girmeden Ozan transferini sonlandırmak istiyor.

Williams'ın aktardığına göre Almanya Bundesliga ekibi Schalke, milli futbolcumuz için en az 30-40 milyon euro istiyor. Ayrıca Ozan Kabak için İtalya Serie A ekiplerinden Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Ozan Kabak'ın Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotomaç)