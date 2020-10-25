Milan'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde takımıyla çıktığı idmanda ayak bileğinden talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Yıldız futbolcuyla ilgili son gelişmeleri Sky Italia duyurdu.

İtalyan basınında yer alan habere göre Milan'ın sağlık ekibi, 26 yaşındaki milli futbolcuyu sahalara erken döndürebilmek için ekstra çaba harcıyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi maçını kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun, ligde yarın (pazartesi) Roma ile oynanacak dev mücadelede forma giyebileceği ifade ediliyor.

Bu sezon çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 3 de asist yapan milli yıldız, takımının en formda isimlerinden biri olarak görülüyor. Başarılı orta saha oyuncusunun normalde 10 gün sahalardan uzak kalması ve Roma ile Sparta Prag maçlarını kaçırması bekleniyordu. (Fotomaç)



