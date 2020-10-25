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Son dakika: 'tan açıklaması!

'in 6. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde , maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Bulut, 'in neden kadroda olmadığına da açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 18:19 Son Güncelleme: 25.10.2020 18:19 ABONE OL

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Bulut, Serdar Aziz'in neden kadroda olmadığına da açıklık getirdi.

Erol Bulut'un açıklamaları şöyle;

Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz; yapmamız gerekeni biliyoruz, kazanmak istiyoruz. Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi, kadrodan çıkarttık ama Lemos var orada bir sorun yaşamayacağız.

Geldiğimizden bu yana namağlup devam ediyoruz ve bu durum takıma özgüven getiriyor. Bugün de Trabzonspor'u yenerek bu seriyi sürdürmek istiyoruz.

Serdar Aziz bağırsak enfeksiyonu geçirdi. O yüzden kadroda yok.

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Son dakika: Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması!
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