Aslantepe’de Terim’le zirve

BŞB Erzurumspor maçı sonrasında Fatih Terim'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Deneyimli teknik adamın, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim.sözleri resmi siteye de koyulmadı. Terim'in yönetime giden bu ifadelerinin ardından başkan Mustafa Cengiz yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında krize nokta koymak istiyor. Başkan Mustafa Cengiz'in daha önce yaptığıaçıklamasına dayanarak kritik zirveye Terim'i davet etmeyi düşündüğü öğrenildi. Son dönemde amatör branşlar dahil maç kaçırmayan Cengiz, gündem bir anda değişince dünkü basketbol maçına da gitmedi.Egolar bırakılmalıTerim, Erzurum maçından sonra 'Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım' demişti. Bu söylemin sert olduğunu düşünüyorum. Yönetim içinde uzun süredir ciddi çatlak var. Başkan Cengiz rahatsızlığına rağmen öz veri göstererek yönetimi ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak taşıma su ile değirmen dönmez.Bu saatten sonra iki taraf da egoları bir tarafa bırakıp G.Saray'ın menfaatlerine göre hareket etmeli.İletişim problemiyolunda gitmediğinde sosyal medyada linç edecek insan arayan taraftarların önüne x ya da y sebeple futbolcuları atmak Galatasaray'a fayda getirmez o futbolcular haksız ve/veya formsuz olsa da. Ciddi bir iletişim problemi var Galatasaray'ın. 3 maçta kaybedilen 8 puanın ardındanyorumu yapanların ekmeğine yağ sürüyorlar… Terim'in elindeki kadronun artıları, eksileri belli ve ligde oynayacakları 34 maç daha var…LIGDE kötü gidişe Erzurum'da 'dur' diyen Galatasaray'da ilk golü Younes Belhanda, galibiyet golünü de Ryan Babel hazırladı. Yazın yönetim tarafından satış listesine koyulan iki yıldızı Fatih Terim kazanmasını bildi.Fransa'dan, Babel'e Hollanda'dan beklediği teklifler gelmeyince iki oyuncu da ayrılmak istemedi.ile forma rekabetine giren Babel, takımda kalacağı kesinleşince 2.5 milyon Euro'luk garanti parasında yüzde 15 indirimi kabul etti.inatlaşmaya devam eden Belhanda ise Fatih Terim tarafından kaptanlık pazubandı ile motive edildi.iyi bir futbol ortayakoyan Belhanda-Babel ikilisi devresonuna kadar ilk 11'de yeralmaya devam edecek.yıllık 2 milyon Euro'dan sözleşmesini uzatmaya hazır. Babel de Hollanda ile katılacağı EURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlama niyetinde.