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Aslantepe’de Terim’le zirve

Deneyimli teknik adamı yarınki yönetim kurulu toplantısına çağırmayı düşünen başkan , ardından da yapacağı açıklamalarla aradaki tüm buzları eritmek istiyor

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 26.10.2020 ABONE OL
Aslantepe’de Terim’le zirve
BŞB Erzurumspor maçı sonrasında Fatih Terim'in açıklamaları gündeme damga vurdu. Deneyimli teknik adamın, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım'' sözleri resmi siteye de koyulmadı. Terim'in yönetime giden bu ifadelerinin ardından başkan Mustafa Cengiz yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında krize nokta koymak istiyor. Başkan Mustafa Cengiz'in daha önce yaptığı "Sayın hocamız Fatih Terim'i ne zaman çağırsak toplantımıza gelir" açıklamasına dayanarak kritik zirveye Terim'i davet etmeyi düşündüğü öğrenildi. Son dönemde amatör branşlar dahil maç kaçırmayan Cengiz, gündem bir anda değişince dünkü basketbol maçına da gitmedi. Başkan, yarın yapacağı açıklamalarla krize son verecek.

NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN
Egolar bırakılmalı
Fatih Terim, Erzurum maçından sonra 'Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım' demişti. Bu söylemin sert olduğunu düşünüyorum. Yönetim içinde uzun süredir ciddi çatlak var. Başkan Cengiz rahatsızlığına rağmen öz veri göstererek yönetimi ayakta tutmaya çalışıyor. Ancak taşıma su ile değirmen dönmez. Çünkü Terim, çarpıcı söylemleri ile Galatasaray'da uzun süredir beklenen seçimin ateşini yakmıştır. Bu saatten sonra iki taraf da egoları bir tarafa bırakıp G.Saray'ın menfaatlerine göre hareket etmeli.

BÜLENT TİMURLENK
İletişim problemi
İşler yolunda gitmediğinde sosyal medyada linç edecek insan arayan taraftarların önüne x ya da y sebeple futbolcuları atmak Galatasaray'a fayda getirmez o futbolcular haksız ve/veya formsuz olsa da. Ciddi bir iletişim problemi var Galatasaray'ın. 3 maçta kaybedilen 8 puanın ardından "Dünyanın sonu" yorumu yapanların ekmeğine yağ sürüyorlar… Terim'in elindeki kadronun artıları, eksileri belli ve ligde oynayacakları 34 maç daha var… Huzuru olmayan sofranın bereketi de olmaz. Huzuru bulmalılar…

BELHANDA VE BABEL'İ İSTERİM
LIGDE kötü gidişe Erzurum'da 'dur' diyen Galatasaray'da ilk golü Younes Belhanda, galibiyet golünü de Ryan Babel hazırladı. Yazın yönetim tarafından satış listesine koyulan iki yıldızı Fatih Terim kazanmasını bildi. İşte Belhanda ve Babel sürecinde yaşananlar:

BELHANDA'YA Fransa'dan, Babel'e Hollanda'dan beklediği teklifler gelmeyince iki oyuncu da ayrılmak istemedi.
ARDA ile forma rekabetine giren Babel, takımda kalacağı kesinleşince 2.5 milyon Euro'luk garanti parasında yüzde 15 indirimi kabul etti.
YÖNETIMLE inatlaşmaya devam eden Belhanda ise Fatih Terim tarafından kaptanlık pazubandı ile motive edildi.
ERZURUM'DA iyi bir futbol ortaya koyan Belhanda- Babel ikilisi devre sonuna kadar ilk 11'de yer almaya devam edecek.
BELHANDA yıllık 2 milyon Euro'dan sözleşmesini uzatmaya hazır. Babel de Hollanda ile katılacağı EURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlama niyetinde.

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Aslantepe’de Terim’le zirve
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