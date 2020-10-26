Beypiliç Boluspor 0-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU)

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında kendi evinde Menemenspor ile 0-0 berabere kaldı.
10'uncu dakikada gelişen Menemenspor atağında sol kanattan Tidjani'nin ortasında Rasheed'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
51'inci dakikada ara pasla buluşan Tidjani'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
62'nci dakikada Cem, Bolusporlu futbolcuya sert müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Mehmet Şengül (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (xxx) - Kerim (xx), Burak Bekaroğlu (xx), Aykut (xx), Muhammed (xxx), Melih (xx)(Dk.84 Araz), Bekir (xx), Marlinho (xx)(Dk.63 Burak Asan xx), Alican (xx), Mihajlovic (xx)(Dk.46 Gökhan xx), Mertan Caner (xx)(Dk.46 Poepon xx)
MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Rıdvan (xxx), Ömer (xxx), Domgjonas (xx), Emre Batuhan (xx), Şeref (xx)(Dk.46 Cem xx), Tayfun (xx), Taşkın (xx), Olatunbosun (xx), Anane Tidjani (xx)(Dk.90+1 Yusuf), Rasheed (xx)(Dk.70 Alhasan xx)
KIRMIZI KART: Dk.62 Cem Çelik (Menemenspor)
SARI KARTLAR: Melih, Bekir Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor) - Rasheed, Cem (Menemenspor)