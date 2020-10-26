Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beypiliç Boluspor 0-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU)

0-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 7. haftasında , sahasında Menemenspor'u konuk etti. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 23:19 ABONE OL
Beypiliç Boluspor 0-0 Menemenspor MAÇ SONUCU

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında kendi evinde Menemenspor ile 0-0 berabere kaldı.

10'uncu dakikada gelişen Menemenspor atağında sol kanattan Tidjani'nin ortasında Rasheed'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

51'inci dakikada ara pasla buluşan Tidjani'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

62'nci dakikada Cem, Bolusporlu futbolcuya sert müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Mehmet Şengül (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (xxx) - Kerim (xx), Burak Bekaroğlu (xx), Aykut (xx), Muhammed (xxx), Melih (xx)(Dk.84 Araz), Bekir (xx), Marlinho (xx)(Dk.63 Burak Asan xx), Alican (xx), Mihajlovic (xx)(Dk.46 Gökhan xx), Mertan Caner (xx)(Dk.46 Poepon xx)

MENEMENSPOR: Selmani (xxx) - Rıdvan (xxx), Ömer (xxx), Domgjonas (xx), Emre Batuhan (xx), Şeref (xx)(Dk.46 Cem xx), Tayfun (xx), Taşkın (xx), Olatunbosun (xx), Anane Tidjani (xx)(Dk.90+1 Yusuf), Rasheed (xx)(Dk.70 Alhasan xx)

KIRMIZI KART: Dk.62 Cem Çelik (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Melih, Bekir Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor) - Rasheed, Cem (Menemenspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 25 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde göz yaşları sel oldu
SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili önemli gelişme! Okullar ne zaman açılacak? 6, 7, 8 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Fransa ürünleri için boykot çağrısı! Fransız malları, markaları ve ürünleri listesi!
Masterchef'te skandal! Elenen isim sosyal medyaya sızdırıldı
Türkiye'de şu an saat kaç, saatleri geri alındı mı? Kış saati uygulaması devam ediyor mu, Türkiye'de saatler geri mi alındı?
SON DAKİKA: İYİ Parti’deki FETÖ kavgasında baba Orhan Kavuncu’nun şok sözleri: Oğullarım sempati duyuyor!
Son Dakika Haberi: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...
SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul için gün verildi
Oyuncu Merve Oflaz "Benim beş yıllık ilişkim var" diyerek yalanlamıştı ama... Merve Oflaz ile Allan Hakko aşkı belgelendi!
SON DAKİKA! Vergi affı geldi mi? KYK yapılandırması ile borçlar nasıl ödenecek? ‘Borç yapılandırma paketi’ ile ilgili en çok merak edilen sorular yanıt buldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beypiliç Boluspor 0-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA