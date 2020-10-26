CANLI | Sivasspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi Sivasspor 4 maçta 7 puan toplarken, Karadeniz temsilcisi ise 5 maçta 5 puanda. Sivasspor-Çaykur Rizespor müsabakası saat 20.00'de başladı ve beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Tomas'ın çalıştırdığı Rizespor arasındaki karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Sivasspor: Samassa, Barış, Robin, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.
Rizespor: Gökhan, Melnjak, Meriah, Emir, Moroziuk, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy.