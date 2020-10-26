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Denizlispor - | CANLI

'de 6. haftanın kapanışında 5. haftayı bay geçen , 'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Denizlispor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz....

Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:53 Son Güncelleme: 26.10.2020 20:39 ABONE OL
Denizlispor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.

Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 4 puanda bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı.

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11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Bakalorz, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

YUKATEL DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadı'ndaki Yukatel Denizlispor - Beşiktaş karşılaşması saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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GEÇEN SEZONKİ KABUSTAN KURTULMAYA ÇALIŞACAK

Geçen sezona benzer bir başlangıçla 2020-2021'e başlayan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşısında çıkış arıyor.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ligdeki son 2 maçında ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 4 maçında da aynı performansı gösterdi. Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen ve Göztepe'ye 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek 4 puan elde edebildi.

Geçen sezonun 4. haftasının ardından üst üste 2 maçta daha puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek bunu tersine çevirmeye çalışacak.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Siyah-beyazlı ekipte Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncu, karşılaşmada forma giyemiyor. Georges-Kevin N'Koudou da Denizli kafilesinde yer almadı.

Corona virüs karantina süresi henüz tamamlanmayan Bernard Mensah da Yukatel Denizlispor mücadelesinin kadrosunda yer almıyor.

Takımla çalışmalarını sürdüren Adem Ljajic'in ise maç kadrosunda yer alıyor.

Yukatel Denizlispor'da ise Sakıb Aytaç ve Özgür Çek sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

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Denizlispor - Beşiktaş | CANLI
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