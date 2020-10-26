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'dan müjdeli haber!

Milan'da bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Halkan Çalhanoğlu, antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Hakan'ın, beklenenden daha erken sahalara döneceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:32 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu'dan müjdeli haber!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'dan sevindirici haber geldi.

Son zamanlardaki formuyla parmak ısırtan yıldız futbolcu, antrenmanda ayak bileğinden yaşadığı sakatlıkla korkutmuştu. 3 maçta forma giymesi beklenmeyen Hakan Çalhanoğlu şaşırtıcı bir şekilde iyileşme gösterdi.

REKOR SÜREDE İYİLEŞTİ!
Sky Sport'un haberine göre, Roma ile karşı karşıya gelecek Milan'da Hakan Çalhanoğlu sevinci yaşanıyor. Antrenmanda ayak bileği burkulan 26 yaşındaki futbolcunun rekor sürede iyileştiği ve Roma karşısında Ibrahimovic'in arkasında sahada yer alacağı belirtildi. (Fotomaç)

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Hakan Çalhanoğlu'dan müjdeli haber!
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