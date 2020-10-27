Falcao Drogba’yı aratmadı

Erzurum'da galibiyeti getiren Radamel Falcao, G.Saray'ın Süper Lig'deki 8 golünün 7'sine direkt katkı sağladı. 5 gol-2 asistle oynayan Kolombiyalı, kırmızı kart sonrasında ise A.Gücü maçında cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılılarda 1 seneyi geride bırakan Falcao, ligde toplamda 15 gole ulaştı ve G.Saray'da oynamış birçok önemli yıldızı yakaladı.16 gollü Elmander'i yakalamasına sadece 1 gol kalan Falcao, penaltı noktasından 5 atışından da 5 gol buldu. Yıldız oyuncu G.Saray forması ile attığı 16 golün 15'ini Süper Lig'de kaydetti.Ligde oynadığı son 3 maçta da gol yiyen sarı-kırmızılılar, 40-45. dakikalar arasında kalesini savunamadı. Kasımpaşa'dan Yusuf ve Alanya'dan Babacar'ın ardından Erzurum'da da Novikovas buldukları gollerle G.Saray'ı soyunma odasına eli boş gönderdi.