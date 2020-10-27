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1 puanı son dakikada kurtardı! Mönchengladbach 2-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU)

'nin ilk haftasında sahasında 'e 3-2 yenilen , 'da Mönchengladbach'a konuk oldu. İspanyol devi, turnuvanın ikinci hafta mücadelesinde 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı son dakikada kurtardı. Thuram'ın gollerine 78'de Benzema ve 90+3'te Casemiro ile cevap veren eflatun-beyazlılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 01:01 Son Güncelleme: 28.10.2020 01:05 ABONE OL
Real Madrid 1 puanı son dakikada kurtardı! Mönchengladbach 2-2 Real Madrid MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Ligin ilk haftasında büyük bir şok yaşayan Real Madrid, Shakhtar Donetsk'e evinde 3-2 kaybetmişti. İspanyol devi, bu kez Almanya'da Mönchengladbach'a konuk oldu.

Geçen hafta yaşadığı şoku unutturmak isteyen eflatun-beyazlılar, bu kez çarpıcı bir yenilginin kapısından döndü.

Zidane'ın öğrencileri Thuram'ın 33 ve 58. dakikalarda attığı gollere engel olamadı ve mücadelede 2-0 geri düştüler. 87'de Benzema ve 90+3'te Casemiro'nun sahneye çıkmasıyla durumu 2-2'ye getiren İspanyollar, 1 puanı kurtarmayı başardı.

2-2'lik sonucun ardından Mönchengladbach 2 puana yükselirken, Real Madrid ise ilk puanını aldı.

Grubun diğer maçı ise 0-0 sona erdi. İkinci maçların ardından Shakhtar 4, Mönchengladbach ve Inter 2'şer, Real Madrid ise 1 puanda.

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Real Madrid 1 puanı son dakikada kurtardı! Mönchengladbach 2-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU)
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