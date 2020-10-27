Real Madrid 1 puanı son dakikada kurtardı! Mönchengladbach 2-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Ligin ilk haftasında büyük bir şok yaşayan Real Madrid, Shakhtar Donetsk'e evinde 3-2 kaybetmişti. İspanyol devi, bu kez Almanya'da Mönchengladbach'a konuk oldu.

Geçen hafta yaşadığı şoku unutturmak isteyen eflatun-beyazlılar, bu kez çarpıcı bir yenilginin kapısından döndü.

Zidane'ın öğrencileri Thuram'ın 33 ve 58. dakikalarda attığı gollere engel olamadı ve mücadelede 2-0 geri düştüler. 87'de Benzema ve 90+3'te Casemiro'nun sahneye çıkmasıyla durumu 2-2'ye getiren İspanyollar, 1 puanı kurtarmayı başardı.

2-2'lik sonucun ardından Mönchengladbach 2 puana yükselirken, Real Madrid ise ilk puanını aldı.

Grubun diğer maçı ise 0-0 sona erdi. İkinci maçların ardından Shakhtar 4, Mönchengladbach ve Inter 2'şer, Real Madrid ise 1 puanda.