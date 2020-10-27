Son dakika: Ronaldo'nun son corona virüsü testi de pozitif çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde herkesin merakla beklediği Ronaldo-Messi karşılaşmasına corona virüsü engel oldu.

Portekiz Milli Takımı'nda 13 Ekim'de girdiği Covid-19 testi pozitif çıkan Portekizli yıldız, o tarihten bugüne kadar girdiği tüm testlerde pozitif çıkmaya devam etti.

2 haftadır izolasyonda olan Ronaldo, son olarak Barcelona maçı öncesinde bir kez daha teste girdi. Ancak deneyimli futbolcudan yine beklenen iyi haber gelmedi. 35 yaşındaki oyuncu negatife dönmedi ve Juventus'un Barcelona maçı kadrosunda yer alamayacak.

Juventus ile Barcelona 28 Ekim Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek.

EN SON 2010-11 SEZONUNDA KARŞILAŞTILAR

Messi ve Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde en son karşılaştıkları maç 2010-11 sezonunun yarı finalleriydi.

İlk maçta Bernabeu'da Barcelona 2-0 kazanırken goller Messi'den gelmişti. İkinci maçta ise taraflar 1-1 berabere kalmışlar ve Pep Guardiola'nın takımı final yükselmişti. Barcelona, finalde Manchester United'ı yenip kupanın sahibi olmuştu.