Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yunan basınına manşet oldu! "Pelkas'a bayılıyorlar"

basınına manşet oldu! "Pelkas'a bayılıyorlar"

'nin 'tan ettiği Pelkas, basınında gündem oldu. Deneyimli oyuncu için, " futbolseverler ona bayılıyor" manşetleri atıldı.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:26 Son Güncelleme: 27.10.2020 18:29 ABONE OL
Yunan basınına manşet oldu! Pelkas'a bayılıyorlar

Fenerbahçe'nin sezon başında Yunan ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas, kısa sürede sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi olmayı başardı.

Erol Bulut'un transferini bizzat istediği bilinen Pelkas, hocasının yüzünü kara çıkartmayarak Göztepe maçında golle buluştu ve Trabzonspor derbisinde attığı kilit pasla gole büyük katkı sağladı.

"ONA BAYILIYORLAR"
Yunan basını Pelkas için yayınladığı haberde Türk futbolseverlerin kendisini oldukça beğendiğini yazarken, "Ona bayılıyorlar" başlığını attı.

"ÖVGÜ DOLU YORUMLAR VAR"
Haberin detaylarında Pelkas'ın performansının Fenerbahçeli taraftarlarca oldukça beğendiği kaydedilirken, sosyal medyada da Yunan futbolcu için olumlu yazılar yazıldığı aktarıldı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

İETT otobüsünde yaşanan mastürbasyon skandalı sonrası SON DAKİKA haberi! Adliyeye gelirken yüzünü kapattı...
SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Varank'tan Fransız malları boykot açıklaması! İşte Türkiye'de üretilen Fransa markaları ve ürünleri listesi...
SON DAKİKA HABERİ: KYK yapılandırması ile borçlar nasıl ödenecek? Vergi affı geldi mi? ‘Borç yapılandırma paketi’ ile ilgili en çok merak edilen sorular yanıt buldu!
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
Son dakika haberi: İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık hakkında karar verildi! İfadesi ortaya çıktı...
Masumlar Aparmanı'nın Han'ı gazetecilerin objektifine takıldı! Birkan Sokullu'dan flaş Aslı Enver çıkışı
Son dakika haberleri: Bölgenin en caydırıcı gücü! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türk F-16'larını görürsünüz" demişti
SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları hareketlendi! 27 Ekim gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA HABER | 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor! Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
SON DAKİKA… CHP’de İnce’nin ardından Sarıgül depremi! İşte kadrosundaki kritik isimler
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan basınına manşet oldu! "Pelkas'a bayılıyorlar"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA