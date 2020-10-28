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'da tamam sıra Newton’da

, İngiliz teknik adam Newton ile yollarını resmen ayırmaya hazırlanırken, aday isimlerden ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
Trabzonspor'da Abdullah Avcı tamam sıra Newton’da

Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da teknik adam değişikliği için geri sayım... Bordomavili yönetim, İngiliz teknik adam Eddie Newton'la yollarını resmen ayırmaya hazırlanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu da bir numaralı aday Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı. İngiliz hoca ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

BUGÜN TRABZON'DA OLACAK
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekipte sözleşmesi feshedilmediği için çalışmaya Newton çıktı. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Avcı'nın bugün Trabzon'a gelerek yöneticilerle son görüşmeyi yapacağı öğrenildi.

EGEMEN KORKMAZ TEKNİK HEYETTE
Avcı'nın Trabzonspor'a imza atması halinde ekibindeki isimler de belli. Orhan Ak teknik heyette yer alırken sürpriz bir isim ön plana çıktı. F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon'da forma giyen Egemen Korkmaz, ekibe dahil olacak. Korkmaz'ın menajeri Erdinç Şehit şu açıklamayı yaptı: "Pro lisansını aldı. Teknik adamlığa önemli bir hocayla giriş yapacak." Heyetteki diğer isimler ise Haluk Güngör (kaleci antrenörü), Yaşar Çevikel, Caner Erol ve Özerk Tufan..

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı tamam sıra Newton’da
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