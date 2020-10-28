Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan itiraf! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Son dakika: Başkanı 'tan itiraf! Erol Bulut ve ...

Başkanı , sportif direktörlük görevine getirdiği ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. Koç, hoca seçiminde birlikte karar verdiklerini belirtti. İşte Ali Koç'un sözleri...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 14:55 Son Güncelleme: 28.10.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan itiraf! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, bir süredir beklenildiği gibi sportif direktörlük görevine getirildi. Deneyimli futbol adamının yeni görevi, düzenlenen basın toplantısı ile resmen duyuruldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör seçimini Emre Belözoğlu ile birlikte yaptıklarını söyledi ve şunları kaydetti:
Emre'nin ilk söylediği şeylerden birisi takımda futbol aklı olmadığıydı. Bu sezon hoca seçimimizde de Emre ile birlikte oturup düşündük taşındık. Karar verdik. Sonra tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Geldiğimiz noktaya baktığımızda Emre'nin şapkadan tavşan çıkarttığını görebiliriz.

SON DAKİKA | Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’deki yeni görevi resmen açıklandı!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Öğrencileri yakından ilgilendiren karar! Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?
Belirtiler değişiyor! Bilim Kurulu üyesinden flaş corona açıklaması
28 Ekim bugün ne kandili? Diyanet dini günler takvimi 2020 ile kandil günleri ve tarihleri | Bugün kandil mi?
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
Son dakika: 2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Kandil mesajları seçenekleri ile Mevlit kandiliniz mübarek olsun! İşte 2020 Mevlid Kandili kutlama mesajları ve sözleri
Corona virüs belirtilerine dikkat! Uzmanlar uyardı
SON DAKİKA: Hatay'daki hain saldırıyı planlayan teröristlerin hikayesi ortaya çıktı! Paramotorla uçtular ama kaçamadılar...
Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların 2020 güncel kredi faiz oranları ne kadar?
Son dakika haberi: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şok detaylara ulaşıldı! Suikastçi astubay Aydın Özsıcak'ın dört günlük sırrı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan itiraf! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA