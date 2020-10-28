Manchester United Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimleri arasında yerini aldı. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre milli futbolcu, Milan'ın kendisine önerdiği yıllık 3 milyon euro'luk teklife sıcak bakmıyor. Beklentilerinin altında bir teklif sunan Milan'a karşılık İngiliz devi Manchester United'ın, yıldız ismin kapısını 5 yıllık ve oldukça karlı bir teklifle çalacağı kaydedildi.

Milan'la bu sezon çıktığı toplam 8 karşılaşmada 4 gol atan ve 4 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeniden Milan'lı yöneticilerle bir araya geleceği belirtildi.

Milli futbolcu, 4. sezonunu geçirdiği Milan'da 137 maçta 27 gol atıp 40 asist yaptı.

Milan 3-3 Roma | MAÇ SONUCU

Milan'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi