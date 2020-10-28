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- | 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz , H Grubu ikinci maçında son finalist Fransa temsilcisi Saint-Germain'i () konuk edecek. Mücadele öncesi Medipol Başakşehir'in 11'i belli oldu. Karşılaşmayı hakem yönetecek. Medipol Başakşehir - PSG maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:35 Son Güncelleme: 28.10.2020 19:47 ABONE OL
Medipol Başakşehir - PSG | 11'ler belli oldu

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında son Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'yi konuk edecek.

11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Kurzawa, Herrera, Di Maria, Florenzi, Moise Kean, Neymar, Mbappe

BAŞAKŞEHİR-PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.

İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

PSG LİGDE LİDER

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain, 8 haftası geride kalan Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider durumda bulunuyor.

PSG, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 18 puan topladı. Aynı puana sahip Lille'in averajla önünde zirvede yer alan PSG, bu maçlarda 20 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

PSG'DEKİ EKSİKLER

Fransa ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor.

PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

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Medipol Başakşehir - PSG | 11'ler belli oldu
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