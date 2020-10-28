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23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek

İngiltere ekibi , Stadı'nın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak 23 bin 500 kişiyi alacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:28 ABONE OL
Old Trafford 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak 23 bin 500 kişiyi alacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

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Geçen sezon salgın yüzünden verilen 3 aylık aranın bittiği hazirandan beri maçların seyircisiz oynandığı Premier Lig'in köklü takımlarından Manchester United, devletin statlara seyirci alınmasına yeşil ışık yakması halinde taraftarları ağırlamak için hazır olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, mart ayında Manchester City'yi 2-0 yendikleri karşılaşmadan bu yana Old Trafford Stadı'na seyirci alınmadığı hatırlatılarak, "Stadı yönergelere uygun hale getirmek ve yaklaşık 23 bin 500 kişinin sosyal mesafe kuralına uygun olarak, güvenle maç izleyebilmesi için iki ay çalıştık." ifadeleri kullanıldı.

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Old Trafford 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek
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