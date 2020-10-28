Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Türkiye için oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçında yarın sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bizim şu andaki tek hedefimiz Türkiye için oynamak. Ne kadar puan alırsak o kadar Türkiye'ye faydası gelecek. O bilinçteyiz ve bu maça da ona göre hazırlanıyoruz" dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Hakan Arslan, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, rakipleri Maccabi Tel-Aviv'in güçlü bir ekip olduğunu söyleyerek, "Her şeyden önce Sivasspor'u Avrupa Kupaları'na götürdüğümüz için çok mutluyuz. İlk maçımızı da İspanya'da oynadık, gerçekten çok güzel bir maç oldu. Takımımız hiçbir zaman oyundan kopmadı. 2 kez mağlup duruma düştük ancak yine de kopmadık. Sonuna kadar devam ettirdik. Yalnız son dakikalarda çok büyük şansızlık yaşadık. Arkadaşımızın sakatlanması, 10 kişi kalmamız, kötü goller yedik. Bunda sakatlıkların da bayağı bir etkisi oldu. Orada mücadeleden kopmayan, gol atmak için uğraşan bir takım vardı ve onu da yaptık. 3 tane de gol attık. Onun için oyunumuzdan çok memnunum. Sadece yediğimiz gollerden memnun değilim. O maçın da rövanşı burada. Puan usulü olduğu için avantajımız halen devam ediyor. Maccabi Tel-Aviv maçı bizim için önemli bir maç. Kendi sahamızda oynuyoruz ve bu maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Lig başka, bu maçlar başka. Bunun ayrımını yapıyoruz. Tel-Aviv takımının da ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Rakibimizin daha önce Avrupa Kupaları'na katıldıklarını biliyoruz. Son maçlarını seyrettik, ona göre tedbirlerimizi alacağız. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek sıkıntımız bir kaç tane arkadaşımızın sakat olması, onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanla, coşkuyla, arzulu ve istekli bir şekilde bu maçı bekliyor" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN OYNUYORUZ"

Çalımbay, bu tür maçları Türkiye için oynadıklarını ifade ederek, "Lig maçı ve Avrupa Kupası maçları başka bir şey. Buradaki en büyük olay ülkemizde şu anda 21 takımla lig devam ediyor. Biz hem Avrupa Ligi oynayacağız, hem de Türkiye Ligi'nde maçlarımıza devam edeceğiz. Tabii ki bu zamanlarda sakatlarımız oluyor. İspanya'ya giderken 4-5 arkadaşımızı götüremedik. Şu anda da yine sakat arkadaşlarımız var, onlardan yararlanamayacağız. Ama bu demek değildir ki ligi burada boş verdik. Biz bu maçları Türkiye için oynuyoruz, hem de kendimiz için oynuyoruz. Başakşehir'e de başarılar diliyorum. Sivasspor buraya gelirken hiç kimseden bir destek alıp gelmedi. Taraftar ve Sivas halkının çok büyük desteğiyle geldi. Biz manevi bir destek görmedik. Türkiye için oynuyoruz, başarılı olmamız için ona göre manevi yönden destek vermeleri gerekiyor. Gurur duymamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"HİÇBİR TAKIMDAN KORKUMUZ YOK"

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hiçbir takımdan korkularının olmadığının altını çizerek, "Bizim için bu maç çok önemli, buradan galip gelirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim bir kere hiçbir takımdan korkumuz yok, hangi takım olursa olsun. Bana göre de herkesin baktığı gibi biz bakmıyoruz. Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ da kuvvetli takımlar. Onların maçlarını seyrettiğimizde de onu gördük. Villarreal maçının üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak burada çok büyük bir bayram havası olur, tek hedefimiz o" diye konuştu.

"KAZANMAK BAŞKA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Maccabi Tel-Aviv maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Pandemi sürecinden önce namağlup ilerleyen bir takımdık. Ne zaman pandemi başladı, aynı şekil oldu. Taraftar bizim büyük bir gücümüzdü, onlarla beraber çok güzel şeyler yapıyorduk. Bizim şu andaki tek hedefimiz Türkiye için oynuyoruz, ne kadar puan alırsak o kadar Türkiye'ye faydası gelecek. O bilinçteyiz ve bu maça da ona göre hazırlanıyoruz. Bizlerin manevi desteğe ihtiyacı var, bu takıma her türlü desteğin verilmesi gerekiyor. Özellikle de basının destek vermesi gerekiyor. Bizim tek hedefimiz bu maçı kazanmak başka bir düşüncemiz yok" dedi.

"TEK SIKINTIMIZ SAKATLAR"

Çalımbay son olarak takımda sakat oyuncuların olduğunu da söyleyerek, "Oyuncular için zor bir dönem, herkes için zor bir dönem. Bu dönemlerde biraz aksilik olabilir ama biz bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Aaron Appindangoye, Marcelo Goiano, Ziya Erdal kesin oynamayacak. Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Camara'nın durumu net belli değil. Bu tabii ki bir mazeret değil, bu tür maçlar milli maçlar gibi maçlar. Rakibimizin daha önce Avrupa Kupaları'na katıldıklarını biliyoruz. Son maçlarını seyrettik, ona göre tedbirlerimizi alacağız. Mutlaka kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tek sıkıntımız bir kaç tane arkadaşımızın sakat olması, onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanla, coşkuyla, arzulu ve istekli bir şekilde bu maçı bekliyor. Villarreal maçına da aynı şekilde çıktık, bu maçada bütün Türkiye arkamızdaymış gibi sahaya çıkacağız" diye konuştu.

HAKAN ARSLAN: TEK DÜŞÜNCEMİZ GALİBİYET

Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan ise, Maccabi Tel-Aviv maçına galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, "Öncelikle ülkemizi Avrupa Kupaları'nda temsil etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu bilinçle hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz hafta İspanya'da Villarreal maçında iyi bir mücadele örneği sergiledik. Fakat sonuca yansıtamadık. Arzumuz en kötü beraberlikle dönmek niyetindeydi. Çünkü Villarreal gibi güçlü bir ekibe karşı oynadık. Deplasmanda 3 gol atıyoruz. Faka puan alamadan dönüyoruz. Tabii ki bu bizi üzdü ama hatalarımızdan ders çıkarmasını bildik. Bu bilinçle hazırlandık. Neleri iyi yaptık bunları da düşündük ve konuştuk. Şimdi bu karşılaşmaya da bunları göz ardı ederek hazırlanıyoruz. Yarın da inşallah iyi bir başlangıç istiyoruz. Tek hedefimiz galibiyet. Başka da bir düşüncemiz yok" dedi.