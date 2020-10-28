Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. , 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Programa göre Trabzonspor Cuma, Galatasaray Cumartesi, ve  Pazar, ise Pazartesi günü sahaya çıkacak. İşte 7. haftanın programı ve hakemler...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:39 ABONE OL
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Programa göre Trabzonspor Cuma, Galatasaray Cumartesi, Beşiktaş ve Başakşehir Pazar, Fenerbahçe ise Pazartesi günü sahaya çıkacak. İşte 7. haftanın programı ve hakemler...







30 EKİM CUMA
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

31 EKİM CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Turgut Doman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)

1 KASIM PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Koray Gençerler)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan)

2 KASIM PAZARTESİ
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yasin Kol)

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarla ilgili son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl yapılacak?
Belirtiler değişiyor! Bilim Kurulu üyesinden flaş corona açıklaması
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
Bugün kandil mi, 28 Ekim bugün ne kandili? Diyanet takvimi 2020 Kandil günleri ve tarihleri
Son dakika haberi: Hatay'daki hainlerin hikayesi ortaya çıktı! Paramotorla uçtular ama kaçamadılar...
Corona virüs belirtilerine dikkat! Uzmanlar uyardı
SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 27 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği: 28 Ekim Bugün 22 Ayar Bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram Altın Fiyatları ne kadar?
2020 Mevlid Kandili kutlama mesajları ve sözleri ile sevdiklerinin kandilini kutla! Kısa, uzun, resimli Kandil Mesajları seçenekleri
İETT otobüsünde yaşanan mastürbasyon skandalı sonrası son dakika haberi! Adliyeye gelirken yüzünü kapattı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA