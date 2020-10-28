Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Programa göre Trabzonspor Cuma, Galatasaray Cumartesi, Beşiktaş ve Başakşehir Pazar, Fenerbahçe ise Pazartesi günü sahaya çıkacak. İşte 7. haftanın programı ve hakemler...
30 EKİM CUMA
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Fırat Aydınus)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
31 EKİM CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Turgut Doman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)
1 KASIM PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Koray Gençerler)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan)
2 KASIM PAZARTESİ
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yasin Kol)