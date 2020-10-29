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'ndeki temsilcimiz Demir Grup , ikinci hafta mücadelesinde sahasında 'i konuk ediyor. Yeni 4 'ndaki zorlu karşılaşmada düdük çalıyor. I grubunda Maccabi'nin 3 puanı bulunurken, Sivasspor ise henüz puanla tanışamadı. Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 19:36 Son Güncelleme: 29.10.2020 22:02 ABONE OL
CANLI | Sivasspor - Maccabi Tel Aviv

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Grubun ilk haftasında Sivasspor deplasmanda Villareal'a 5-3 mağlup olmuştu. Maccabi ise Karabağ'ı tek golle yenmişti.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 3 puanla tanışmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.55'te başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Maçı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetiyor. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada yardımcı hakem olarak Amer Macic ve Davor Beljo görev yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic.

İLK 11'LER...

Sivasspor: Samassa, Robin, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode.

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaurn, Kandil, Hernandez, Tilbi, Yeini, Davidzada, Peretz, Glazer, Rikan, Shechter, Biton.

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CANLI | Sivasspor - Maccabi Tel Aviv
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