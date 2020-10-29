UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Grubun ilk haftasında Sivasspor deplasmanda Villareal'a 5-3 mağlup olmuştu. Maccabi ise Karabağ'ı tek golle yenmişti.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 3 puanla tanışmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.55'te başladı ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Maçı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetiyor. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada yardımcı hakem olarak Amer Macic ve Davor Beljo görev yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic.

İLK 11'LER...

Sivasspor: Samassa, Robin, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode.

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaurn, Kandil, Hernandez, Tilbi, Yeini, Davidzada, Peretz, Glazer, Rikan, Shechter, Biton.