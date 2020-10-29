Lille 2-2 Celtic | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında Lille, Celtic'i konuk etti.

Maçın ilk yarısında etkili olan taraf deplasman ekibi Celtic, 28 ve 32. dakikalarda Mohamed Elyounoussi'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Lille'de Jonathan David 40. dakikada bir penaltı kaçırdı.

İkinci yarıda etkili olan ev sahibi Lille, 67'de milli futbolcu Zeki Çelik ve 75'te Jonathan Ikone'den bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-2 bitti.

Lille'de milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik ilk 11'de sahaya çıktı. Burak Yılmaz ise 64'te oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Lille, puanını 4 yaptı Celtic ise gruptaki ilk puanını aldı.