Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lille 2-2 Celtic | MAÇ SONUCU

2-2 Celtic | MAÇ SONUCU

H Grubu 2. maçında , sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibinin ilk golünü milli futbolcu kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 23:10 ABONE OL
Lille 2-2 Celtic | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında Lille, Celtic'i konuk etti.

Maçın ilk yarısında etkili olan taraf deplasman ekibi Celtic, 28 ve 32. dakikalarda Mohamed Elyounoussi'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Lille'de Jonathan David 40. dakikada bir penaltı kaçırdı.

İkinci yarıda etkili olan ev sahibi Lille, 67'de milli futbolcu Zeki Çelik ve 75'te Jonathan Ikone'den bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-2 bitti.

Lille'de milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik ilk 11'de sahaya çıktı. Burak Yılmaz ise 64'te oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Lille, puanını 4 yaptı Celtic ise gruptaki ilk puanını aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARDI: Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
Corona virüs belirtileri hakkında son dakika açıklaması! Bilim Kurulu üyesinden corona virüs sözleri: Bazı bulgular...
İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...
SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim sürecinde sınavlar nasıl ve nerede yapılacak? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren haber geldi!
BİM aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel tam liste
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların 2020 güncel kredi faiz oranları ne kadar?
SON DAKİKA! Dünya onun peşinde! Kilosu 2.5 lira! 5 milyon lira gelir bekleniyor...
Altın fiyatları son dakika haberi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Mevlid Kandili Duası! Mübarek Mevlid Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? Kandil gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?
Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz mahkemede… Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında sular durulmuyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Lille 2-2 Celtic | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA