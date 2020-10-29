Newton’dan takıma: Görevimin başındayım

Sezona beklentilerin altında başlayan Trabzonspor'da teknik adam değişikliği gündeme gelirken, Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor. Takımın başında idmanlara çıkan teknik direktör Eddie Newton ise futbolcularının dikkatini yarınki zorlu lig maçına vermelerini istedi. İngiliz hoca,dedi.Newton'ın kadroda değişiklikler yapması beklenmiyor. Kalede Uğurcan, savunmada yine Serkan, Hugo, Edgar ve Marlon dörtlüsü görev alacak. Kovid-19 tanısı konduğu için yaklaşık üç haftadır takımdan ayrı kalan Abdulkadir Parmak'ın 11'de forma giymesi zor. İngiliz çalıştırıcının üçlü orta saha yerine Baker ve Flavio'yu ortada oynatıp Diabate'yi hücum hattında değerlendirmesi bekleniyor. Newton, sağda Abdülkadir Ömür'ü solda ise Nwakaeme'yi görevlendirip, ileri uçta Afobe ve Semedo ile ilgili kararını son idmanda verecek.Trabzonspor'da devre arası transferi için kollar şimdiden sıvandı. Takımın özellikle defansif orta saha oyuncusu eksikliğini göz önünde bulunduran scout ekibinin, devre arasında bu mevkiye yönelik arayışı ön planda tutacağı belirtildi.