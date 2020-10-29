UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Grubun ilk haftasında Sivasspor deplasmanda Villareal'a 5-3 mağlup olmuştu. Maccabi ise Karabağ'ı tek golle yenmişti.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 3 puanla tanışmak istiyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada yardımcı hakem olarak Amer Macic ve Davor Beljo görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.

İLK 11'LER...

Sivasspor: Samassa, Robin, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode.

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaurn, Kandil, Hernandez, Tilbi, Yeini, Davidzada, Peretz, Glazer, Rikan, Shechter, Biton.