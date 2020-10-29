Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: G.Saray'da 1 futbolcu Covid-19'a yakalandı!

Son dakika: G.Saray'da 1 futbolcu Covid-19'a yakalandı!

Son dakika haberi... Galatasaray, 'in 7. haftasında oynanacak olan Ankaragücü mücadelesi öncesinde haftalık rutin Covid-19 testlerine girdi. Yapılan açıklamaya göre, 1 futbolcunun testi pozitif çıktı. Öte yandan oyuncunun tedavi protokolünün ve karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:58 Son Güncelleme: 29.10.2020 22:25 ABONE OL
Son dakika: G.Saray'da 1 futbolcu Covid-19'a yakalandı!

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibe corona virüsü testi uygulandı. Galatasaray, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARDI: Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
Corona virüs belirtileri hakkında son dakika açıklaması! Bilim Kurulu üyesinden corona virüs sözleri: Bazı bulgular...
İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...
Son Dakika Haberi: Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren haber geldi! Yüz yüze eğitim sürecinde sınavlar nasıl ve nerede yapılacak?
BİM aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel tam liste
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların 2020 güncel kredi faiz oranları ne kadar?
SON DAKİKA! Dünya onun peşinde! Kilosu 2.5 lira! 5 milyon lira gelir bekleniyor...
Altın fiyatları son dakika haberi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Mevlid Kandili Duası! Mübarek Mevlid Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir? Kandil gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir?
Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz mahkemede… Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasında sular durulmuyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: G.Saray'da 1 futbolcu Covid-19'a yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA