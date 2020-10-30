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'ın peşinde

'ye yaz transfer döneminde birçok yıldız kazandıran , genç oyunculara da yatırım yapıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Bursaspor formasıyla 1. Lig'de 5 gol atan 18 yaşındaki forvet 'ın peşine düştü.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 00:59 Son Güncelleme: 30.10.2020 03:58 ABONE OL
Emre Belözoğlu Ali Akman'ın peşinde

Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu.

Takvim'in haberine göre yeşil-beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni.

Sarı-kırmızılıların da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.

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Emre Belözoğlu Ali Akman'ın peşinde
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