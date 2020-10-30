Karagümrük - BB Erzurumspor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Mücadele öncesi Süper Lig'de Fatih Kargümrük'ün 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 7 puanı bulunuyor.
11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo
BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan