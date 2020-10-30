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Karagümrük - Erzurumspor | CANLI

'in 6. haftasında , 'nda Büyükşehir 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:53 Son Güncelleme: 30.10.2020 20:00 ABONE OL
Karagümrük - BB Erzurumspor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Mücadele öncesi Süper Lig'de Fatih Kargümrük'ün 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 7 puanı bulunuyor.

11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo

BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan

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Karagümrük - BB Erzurumspor | CANLI
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