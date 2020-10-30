Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mehmet Sepil: Böyle bir depremi ilk defa yaşadım

: Böyle bir depremi ilk defa yaşadım

ekibi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini yürüten , 'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki ile ilgili konuştu. Sepil, "Ben çok deprem yaşadım lise ve üniversite yıllarında. Böylesini ilk defa yaşadım. Çok uzun sürdü." dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 19:35 ABONE OL
Mehmet Sepil: Böyle bir depremi ilk defa yaşadım

Süper Lig ekibi Göztepe'nin ve Külüpler Birliği Vakfı'nın başkanı Mehmet Sepil, İzmir'de olan deprem sonrası TRT Spor canlı yayınına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

İzmir bir deprem bölgesi. Ben çok deprem yaşadım lise ve üniversite yıllarında. Böylesini ilk defa yaşadım. Çok uzun sürdü. Göztepe kulübümüz ve iş yerim Urla'da hep. İnanılır gibi değildi. Çevremizdeki havuzların suları taştı. Denizden ciddi bir su geldi deprem sonrası. Şehir için endişeliyiz. Urla'da bize yakın bölgelerde ciddi bir hasar yok ama şehir için endişeliyiz. Şehir iyi değil gibi. kurtarma çalışmaları başladı. İnşallah her şey yolunda gider. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım.

"ÖNCELİĞİMİZ MAÇ DEĞİL"

Bizlerin önceliği maç falan değil. TFF'den bizi aradılar. Konuşma oldu. Oyuncularımızla konuşuyorduk o arada. Birçok oyuncumuz arayıp aileleriyle kalmak istediklerini söylemişti. Endişemiz maç veya futbol değil, şehrin durumu ve vatandaşlarımızın sağlığı. O arada TFF bizde maçın ertelendiği bilgisini verdi. Hızlı karar alındı sağ olsunlar. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu da aradı. Çok üzgünüz. Umarım büyük kayıplar olmaz.

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARIYOR: Bu gıdadan uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde şok detay! FETÖ elebaşı için her anını kaydetmişler...
İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya dillere destan düğün! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu...
Son dakika haberi: İzmir'deki depremde 5 binanın yıkıldığı enkaz altında vatadaşların olduğu açıklandı! Deprem sonrası ilk görüntüler geldi...
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden corona virüs belirtileri hakkında flaş açıklama! Bazı semptomlar...
SON DAKİKA: İzmir ve İstanbul'da deprem! Çok uzun sürdü, İzmir, Bursa ve İstanbul'da hissedildi - AFAD ve Kandilli son depremler listesi
BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün satışa çıktı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
İzmir'deki deprem sonrası AFAD'tan son dakika açıklaması! 4 bina tamamen yıkıldı; yaralı sayısı artıyor...
Dünyanın en faydalı gıdası olduğu kanıtlandı
Son Dakika Haberi: Abdurrahim Albayrak Mesut Yılmaz ile ilgili unutamadığı anısını gözyaşları ile anlattı: Beni bir yere götür Abdurrahim
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Sepil: Böyle bir depremi ilk defa yaşadım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA