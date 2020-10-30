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Sıkıntı büyük!

’ta de sakatlanınca kanat oyuncusu olarak elde sadece Ghezzal kaldı. Arka baldırında 1. derece yırtık tespit edilen 28 yaşındaki futbolcu, bu hafta takımdaki yerini alamayacak. Kanatlarda görev yapan dört oyuncusu sakatlık problemi yaşayan teknik direktör , Yeni Malatya maçı öncesi sıkıntıya düştü.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.10.2020 ABONE OL
Sıkıntı büyük!

Süper Lig'de Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kanat oyuncuları Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in tedavileri devam ederken, sakatlar kervanına Gökhan Töre de katıldı. Arka alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncuda 1. derece yırtık tespit edildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı teknik heyetin elinde kanat oyuncusu olarak sadece Rachid Ghezzal kaldı.

LARİN YİNE SOL ÖNDE
Denizlispor deplasmanında kanat sorununu Cyle Larin'i sol önde oynatarak çözen teknik direktör Sergen Yalçın, Kanadalı yıldızı Yeni Malatyaspor karşısında da aynı bölgede görevlendirecek. Sağ önde ise Rachid Ghezzal görev yapacak. Deneyimli hocanın en büyük kâbusu yaşanabilecek yeni sakatlıklar. Beşiktaş'ta N'Koudou ve Hasic ve Atakan'ın 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Hasic ile Atakan'ın çok az da olsa bir sonraki hafta Gaziantep FK maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

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