Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | CANLI İZLE

Bundesliga'nın altıncı haftasında Arminia Bielefeld sahasında ligin iddialı ekiplerinden Borussia Dortmund'u ağırlıyor. İlk 5 haftada 4 galibiyet bir mağlubiyet alan Borussia Dortmund, 12 puanla Leipzig ve Bayern Münih'in ardından üçüncü sırada. Ev sahibi Arminia Bielefeld ise geçtiğimiz sezon yükseldiği Bundesliga'da ilk 5 maç sonrasında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4 puan toplayarak 14. sıraya yerleşti. A Spor'un canlı yayınladığı Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçını sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
MÜCADELENİN 11'LERİ
Arminia Bielefeld: Ortega; Pieper, Nilsson, Van der Hoorn, Lucoqui, Prietl, Grunner, Hartel, Doan, Klos, Schipplock
Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Hummels, Akanji, Passlack, Bellingham, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Hazard