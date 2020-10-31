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Bundesliga'nın altıncı haftasında sahasında ligin iddialı ekiplerinden 'u ağırlıyor. A Spor'un canlı yayınladığı maçı sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.10.2020 17:30 Son Güncelleme: 31.10.2020 17:35 ABONE OL
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | CANLI İZLE

Bundesliga'nın altıncı haftasında Arminia Bielefeld sahasında ligin iddialı ekiplerinden Borussia Dortmund'u ağırlıyor. İlk 5 haftada 4 galibiyet bir mağlubiyet alan Borussia Dortmund, 12 puanla Leipzig ve Bayern Münih'in ardından üçüncü sırada. Ev sahibi Arminia Bielefeld ise geçtiğimiz sezon yükseldiği Bundesliga'da ilk 5 maç sonrasında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4 puan toplayarak 14. sıraya yerleşti. A Spor'un canlı yayınladığı Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund maçını sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

MÜCADELENİN 11'LERİ
Arminia Bielefeld: Ortega; Pieper, Nilsson, Van der Hoorn, Lucoqui, Prietl, Grunner, Hartel, Doan, Klos, Schipplock
Borussia Dortmund: Bürki, Meunier, Hummels, Akanji, Passlack, Bellingham, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Hazard

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Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | CANLI İZLE
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