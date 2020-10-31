Arsenal'de Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması! "Adil davrandım"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kadro dışı bırakılan ve kulübün Premier Lig kadrosuna ismi yazılmayan Mesut Özil hakkında açıklama yaptı.

İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, "Elimden gelenin en iyisini denediğimi söyleyebilirim, ona elimden geldiğince çok fırsat vermeye çalıştım. Sabırlı ve adil davrandığımı düşünüyorum. Ona fırsatlar verdim" dedi.

"KALBİM VE BEYNİMLE EN DOĞRU KARARI VERDİM"

Mesut için en doğru kararı verdiğine inandığını belirten Arteta, "Son birkaç sezondur kulüp için önemli işler yaptı, gerçekten önemli bir futbolcu oldu. Buna saygı duyuyorum ancak takım ve kulüp için en iyi kararları vermek için buradayım. Bir şey yaptıktan sonra bunun nedenlerini açıklamam gerekiyor çünkü insanların doğruları bilmeye ihtiyacı var. Bana inanıp inanmamak onlara kalmış. Kalbimle ve beynimle en doğru kararları verdiğime inanıyorum" ifadesini kullandı.