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0-3 | MAÇ SONUCU

'in 7. haftasında , deplasmanda 'yi 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 20:13 ABONE OL
Burnley 0-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Burnley'yi 3-0 mağlup etti.

Bu sezon renklerine bağladığı yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendiren Chelsea, Turf Moor Stadı'nda ligde alt sıralarda yer alan Burnley'nin konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Chelsea, 26. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da atak oyununu sürdüren Chelsea, 63. dakikada Kurt Zouma, 70. dakikada Timo Werner'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Chelsea puanını 12'ye çıkarırken, Burnley ise 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.

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Burnley 0-3 Chelsea | MAÇ SONUCU
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