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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kararsızlık yaşıyor

İlk 11’de oynarsa sarı-lacivertliler, oyunu çok kolay kontrol ediyor. oynarsa, Ozan ve Pelkas gerçek bölgelerine geçiyor… 45 yaşındaki çalıştırıcı iki isimden birini tercih edecek

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 31.10.2020 ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kararsızlık yaşıyor

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut'u pazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde zor seçimler bekliyor. Sarı-lacivertliler art arda Göztepe ve Trabzonspor maçlarını özellikle ikinci yarının başında oynadığı iyi oyunlarla kazanırken, gösterilen performanslar teknik heyeti zor durumda bırakacak cinsten! Sosa, Göztepe maçında bir maestro gibi takımı yönetti ve galibiyette başrolü oynadı. Arjantinli, Trabzon maçında 45'te oyundan alındı ve takım üst üste 3 gol bularak galibiyete ulaştı. Bu bölümde oyuna dahil olan Cisse'nin maçın yıldızı olması ise bir başka kafa karışıklığına yol açtı.

ARJANTİNLİ YILDIZ JOSE SOSA ÖN PLANA ÇIKIYOR
Maça 2 gün kala Erol Bulut'un kafasında tek soru var. Sosa mı yoksa Cisse mi? Sosa oynarsa, takım oyunu çok kolay kontrol ediyor ve rakibi sahasına hapsediyor. Cisse'nin oynadığı bölümde ise Ozan ve Pelkas gerçek bölgelerinde forma giyiyor. Samatta da sola geçerek daha fazla geniş alana kavuşuyor. Tüm bu sorular ışığında Samandıra'dan gelen bilgiler, Bulut'un Sosa'ya daha sıcak baktığı yönünde... Bulut ve ekibi, maça Sosa ile başlayıp önde Samatta'yı kullanabilir. Sonuç gelmezse, ikinci yarıda yine Cisse hamlesine başvurulacak.

TISSERAND'DA KARIN AĞRISI
Fenerbahçe, dün sabah yapılan antrenmandan önce üzücü bir haber aldı. Marcel Tisserand, karın ağrıları dolayısıyla antrenmana katılamadı. Oyuncunun bugün yapılacak kontrolünün ardından oynayıp oynamayacağına karar verilecek. Demokratik Kongolu stoper, pazartesi günkü maçta görev alamazsa yerine Serdar Aziz monte edilecek.

PEROTTI: İLK GÜNKÜ GİBİ HEYECANLIYIM
F.Bahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, ilk kez Antalya deplasmanında maç kadrosunda yer alacak. Teknik heyet, skora göre 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuna süre verecek. Takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde futbola yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu söyleyen Perotti, "Katkı sağlayarak takımın bir parçası olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni büyük beklentilerle aldı. Bu beklentileri karşılamak için bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" diye konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kararsızlık yaşıyor
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