Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Ankaragücü karşısında...

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Ankaragücü karşısında iyi oyun ve 3 puan beklediğini belirtti.



İşte Terim'in açıklamaları

"2020 tuhaflıklarla devam ediyor. Allah daha ağır şeylerden korusun. Songül hocamız trafik kazasında vefat etti. Fenerbahçe ailesinin başı sağ olsun. Dilay kızımızı genç yaşında kaybettik. Mekanları cennet olsun."

"İyi oynadığımız birçok maçı kaybettik. O yüzden bugün takımımdan üç puan alacak bir oyun ve mümkünse bunu iyi bir oyunla bekliyorum."

"Takımımdan bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum. İyi oynadığımız maçları da kazanamadığımızı düşündüğümüz zaman böyle bir temennim var."